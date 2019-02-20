2019-02-20T11:08:59+03:00
Общество

В Перми власти обследовали более тысячи домов, в половине нашли нарушения

Сосульки и льдины обнаружены на крышах 364 домов, плохо убирают снег в 199 дворах
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В последние дни Пермь завалило снегом, а с крыш и козырьков домов свисают огромные сосульки. Уже четыре пермяка пострадали от падения снежных глыб.

Накануне городской департамент ЖКХ и МКУ «Городская коммунальная служба» обследовали 1135 многоквартирных домов Перми. Сосульки и льдины обнаружены на крышах 364 домов, плохо убирают снег в 199 дворах. Управляющим компаниям дали два дня на устранение недостатков.

- Сейчас очень опасный период – возможен сход снега и льда с крыш, поэтому увеличено количество рейдов, безопасность пермяков для нас на первом месте, - отмечает заместитель начальника управления внешнего благоустройства администрации Перми Кирилл Самаркин,.

Если у пермяков есть замечания по уборке придомовых территорий, необходимо звонить в свою управляющую компанию или ТСЖ. А если реакции не последовало, то в районную администрацию и в инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края.

Кроме того, жители Перми могут сообщить о нарушениях на территории Дзержинского, Ленинского и Свердловского районов по телефону: 212-78-01.

ИСТОЧНИК KP.RU

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