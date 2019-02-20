2019-02-20T10:51:53+03:00
Происшествия

«Малыша увезли в больницу». В Пермском крае на 3-летнего мальчика с детского сада упала снежная глыба

Возбуждено уголовное дело
Елена КОНОВА
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Фото пресс-службы СУ СКР по Пермскому краюФото пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю
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18 февраля в одном из детских садиков Верещагино произошло ЧП. Днем ребята вышли погулять, и на одного из трехлеток прямо с крыши детского здания упала снежная глыба.

- Ребенка увезли в больницу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное, но травма повлекла тяжкий вред здоровью.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, оценивают действия работников детского сада и организации, которая обслуживает учреждение.

- Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», - добавили в пресс-службе. - Расследование продолжается.

Напомним, что только за 18 февраля сразу несколько жителей Перми пострадали от падения снежных масс с крыш домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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