Банду наркодилеров, которая орудовала в Прикамье два года, будут судить

СЕГОДНЯ 10:09 2019-02-20T10:09:20+03:00

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Банда наркодилеров орудовала в Пермском крае на протяжении двух лет. 10 мужчин в возрасте от 23 до 37 лет приехали в Пермский край из Свердловской области. Они распространяли синтетические наркотики.

- На след группы оперативники вышли зимой 2017 года, - сообщили в краевой полиции. - В декабре с поличным за сбыт наркотических средств полицейские задержали двух мужчин на улице Уфимская. Затем полицейские выявили еще 8 участников банды. Стражи порядка обнаружили более 100 тайников с запрещенными веществами, изъято свыше 250 граммов запрещенного вещества.

Членам группы предъявлено обвинение в незаконном сбыте наркотических средств организованной группой. На время расследования обвиняемые были заключены под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, которое грозит наркодилерам– до 20 лет лишения свободы.

В Перми задержали банду наркодилеров.

ИСТОЧНИК KP.RU