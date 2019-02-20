В Прикамье спасатели вывели задымленной квартиры 47-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 09:42 2019-02-20T09:42:35+03:00

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Около пяти утра 20 февраля спасатели Кунгурской городской службы получили сообщение от диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы города о задымлении квартиры в доме по ул. Строителей.

- На место происшествия выехала группа оперативного реагирования №2, - рассказали в городской службе спасения. - Спасатели вывели из задымленной квартиры 47-летнего мужчину и передали сотрудникам «скорой помощи». Также из дома были эвакуированы соседи. После этого спасатели помогали пожарным в ликвидации возгорания.

Тем временем, в Перми волонтеры нашли 44-летнего пропавшего мужчину, который нуждался в медицинской помощи. Мужчина жив и находится в больнице

Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой сообщили приятную новость. Совместными усилиями с полицией 44-летний Алексей Иванович Ильин был найден. Он жив, находится в больнице.

- Огромное спасибо всем за помощь в поисках! - написали волонтеры на страничке «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU