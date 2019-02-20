Пермские земельные должники заплатили через суд более 7 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:21 2019-02-20T09:21:01+03:00

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Только за один месяц специалисты департамента земельных отношений более 150 судебных исков и взыскали с должников через суд 7,03 млн рублей.

В Перми на начало февраля на рассмотрении в судах находится 554 иска о взыскании задолженности за аренду земельных участков. Из них 386 заявлений были поданы в 2018 году. Еще 168 исков подали в 2019 году, что в три раза превышает данный показатель прошлого года.

Кроме того, ведется работа с новыми должниками, у которых еще на начало 2019 года долгов за аренду земельных участков не было. Направлены претензии по 49 договорам аренды на общую сумму 7,5 млн рублей. В случае, если землепользователи не погасят задолженность, на них подадут в суд.

- В этом году мы работаем с должниками по двум основным направлениям, - отметила начальник департамента земельных отношений Ольга Немирова - С одной стороны, тем, кто не платит, никаких поблажек не будет. С другой стороны, мы создаем такие условия, при которых для землепользователей выгоднее и проще оплатить аренду земли своевременно, чем создавать долги и оплачивать пени.

ИСТОЧНИК KP.RU