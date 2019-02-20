Пропавшую 19-летнюю официантку из Соликамска нашли мертвой

СЕГОДНЯ 08:43 2019-02-20T08:43:58+03:00

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19 февраля волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой опубликовали новость о том, что пропавшую в октябре 19-летнюю официантку Викторию из Соликамска нашли мертвой.

Напомним, что девушка пропала в начале октября. Последний раз Виктория выходила на связь с мамой 7 октября. Она сказала, что живет с молодым человеком и позднее скинет его контакты. Через пару дней она заходила на свою страницу ВКонтакте. Затем телефон девушки замолчал.

Девушка родом из села Черновское Большесосновского района, но в последнее время жила в Соликамске.

- Виктория уехала в Пермь в ноябре прошлого года, - рассказывала ее мама. - Работала официанткой. Работу меняла часто, нигде не могла задержаться. В сентябре уехала в Соликамск. Жила в Боровске с охранником зоны, но 5 октября ушла от него.

В декабре в овраге были найдены останки девушки. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства. Следователи задержали подозреваемого, суд арестовал его.

ИСТОЧНИК KP.RU