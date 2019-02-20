2019-02-20T07:16:12+03:00
Общество

В Перми река Егошиха окрасилась в зеленый цвет. Что случилось?

Жители города переживают, что в реку сбрасывают отходы
Константин КЯКИНЕН
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Первыми тревогу забили экологи. Они обнаружили, что река Егошиха окрасилась в зеленый цвет.

- Бедная Егошиха, - написали они в группе «Слушай соловья». - У дома по Льва Шатрова 34 в реку сливают яды. Не прошло и недели с заявления в экологическую инспекцию по сбросу в реку снега с реагентами ровно в этом же месте.

Но никакой экологической катастрофы не произошло. Оказалось, что пермские энергетики проверяют теплосети с помощью «зеленой воды».

- Целостность теплосетей проверяют с помощью добавления в сетевую воду специального вещества – «Уранин-А» (флуоресцеин), - рассказали в ПСК. - Он соответствует всем санитарным нормам . Его главное свойство – окрашивание сетевой воды в ярко-зеленый цвет, чтобы незаконные сливы из самовольных врезок стали заметны.

В Ведомстве отметили, что особенно актуально применение флуоресцеина в отопительном сезоне, когда можно обнаружить места незаконных врезок и выявить недобросовестных потребителей. Также с помощью окрашенной воды можно выявить неполадки на теплосетях.

Энергетики отметили, что добавили «Уранин-А» в систему теплоснабжения Свердловского района Перми, чтобы по стокам характерного цвета определить незаконные врезки потребителей на улице Старцева.

- В случае обнаружения «зеленой воды» пермякам нужно сохранять спокойствие и сообщить об этом в центральную диспетчерскую ООО «ПСК» по телефону 281-72-99, - подводят итог энергетики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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