В Перми начнут производить сгущенное молоко

СЕГОДНЯ 06:25 2019-02-20T06:25:09+03:00

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На Пермском хладокомбинате «Созвездие» будет создано одно из самых крупнейших производств мороженного в России. Также в планах компании строительство нового цеха по производству сгущенного молока. Увеличение объемов переработки позволит принимать до 200 тонн молока в сутки (в настоящее время предприятие принимает 34,5 тонн молока в сутки). Строительство цеха планируется начать уже в конце этого года.

В конце 2018 года между Пермским краем и ОАО «МИЛКОМ» агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» заключен специальный инвестиционный контракт, согласно которому в Перми реализуется проект по увеличению производства. Краевые власти, со своей стороны, предоставляют налоговые льготы.

Пермское мороженое поставляется в регионы Центрального федерального округа, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Удмуртию, а также в страны ближнего зарубежья. Предполагается, что за счет новых инвестиций производственная мощность хладокомбината достигнет 12 тысяч тонн. Это позволит охватить не только рынок Пермского края и соседних регионов, но и развить экспорт продукции. Так, в планах компании провести переговоры о поставках мороженого в Китай.

ИСТОЧНИК KP.RU