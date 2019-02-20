В Перми начнут производить сгущенное молоко
На Пермском хладокомбинате «Созвездие» будет создано одно из самых крупнейших производств мороженного в России. Также в планах компании строительство нового цеха по производству сгущенного молока. Увеличение объемов переработки позволит принимать до 200 тонн молока в сутки (в настоящее время предприятие принимает 34,5 тонн молока в сутки). Строительство цеха планируется начать уже в конце этого года.
В конце 2018 года между Пермским краем и ОАО «МИЛКОМ» агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» заключен специальный инвестиционный контракт, согласно которому в Перми реализуется проект по увеличению производства. Краевые власти, со своей стороны, предоставляют налоговые льготы.
Пермское мороженое поставляется в регионы Центрального федерального округа, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Удмуртию, а также в страны ближнего зарубежья. Предполагается, что за счет новых инвестиций производственная мощность хладокомбината достигнет 12 тысяч тонн. Это позволит охватить не только рынок Пермского края и соседних регионов, но и развить экспорт продукции. Так, в планах компании провести переговоры о поставках мороженого в Китай.
ИСТОЧНИК KP.RU