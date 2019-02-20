2019-02-20T06:18:06+03:00
Происшествия

В Перми волонтеры нашли 44-летнего пропавшего мужчину, который нуждался в медицинской помощи

Мужчина жив и находится в больнице
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой сообщили приятную новость. Совместными усилиями с полицией 44-летний Алексей Иванович Ильин был найден. Он жив, находится в больнице.

- Огромное спасибо всем за помощь в поисках! - написали волонтеры на страничке «ВКонтакте»

Напомним, что мужчина, страдающий потерей памяти, 17 февраля он ушел из дома, расположенного на улице Красновишерская, и не вернулся.

Ранее мы писали, что краевые спасатели нашли двух заблудившихся пермяков на заброшенной военной базе. Поздно вечером 17 февраля спасатели получили информацию, что двое мужчин - 30 и 40 лет - заблудились в лесу и просят о помощи. У мужчин в пути закончился бензин, они выбились из сил и замерзли. Они выехали из поселка Жебреи в лес на снегоходах. Ночные поиски продолжались более трех часов. Пострадавшие были обнаружены на заброшенной военной базе в лесу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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