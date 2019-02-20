В Перми уже начали готовиться к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

СЕГОДНЯ 06:05 2019-02-20T06:08:42+03:00

Ожидается, что в праздничных мероприятиях примут участие 150 тысяч пермяков и гостей краевой столицы

Изменить размер текста: A A

19 февраля на заседании оргкомитета «Победа» обсудили подготовку к празднованию 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

9 мая 2020 года в Перми состоится Парад Победы, он пройдет на городской эспланаде. Изменения связаны с реконструкцией Комсомольского проспекта. Подарком для всех жителей региона к 75-летию Победы станет издание энциклопедии «Пермский край в Великой Отечественной войне».

К юбилею предполагается выполнить основные работы на улице Революции на участке от улицы Куйбышева до улицы Сибирской, 68-го квартала пермской эспланады. Кроме того, в Перми будут отреставрированы 30 военных памятников, а также будет установлен мемориал «Солдат России» на бульваре Советской Армии на улице Сибирской.

Также не забудут и ветеранов. В регионе проживает более 22 тысяч ветеранов, из них 16,6 тысяч тружеников тыла и 4,3 тысячи членов семей погибших ветеранов. По словам заместителя министра социального развития Прикамья Марины Визе, всем ветеранам будет оказана материальная поддержка и продолжена работа по обеспечению жильем в приоритетном порядке.

Ожидается, что массовые мероприятия, запланированные в Перми, соберут более 150 тысяч пермяков и гостей краевой столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU