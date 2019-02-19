В ночь на 20 февраля пермяков ожидает суперлуние – в небе будет Голубая Луна

СЕГОДНЯ 21:19 2019-02-19T21:19:54+03:00

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Этой ночью состоится главное суперлуние 2019 года - Луна окажется на самом минимальном расстоянии от Земли – всего 362 тысячи километров.

- Нас ожидает самое красивое в этом году суперлуние, - сообщили в пермском планетарии. – Мы увидим на небе большую яркую Луну, больше чем обычно, и с голубым оттенком.

Суперлуние - это редкий момент совпадения полнолуния и максимального приближения Луны к Земле.Астрономы отмечают, что хотя суперлуние происходит каждый год, но такое близкое совпадение перигея (ближайшей к Земле точки лунной орбиты) и полнолуния случается довольно редко.

Напомним, в конце прошлого года в Пермском крае жители дважды наблюдали такое редкое природное явление как световые столбы. Фотографиями этого необычного явления жители активно делились в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU