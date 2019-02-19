В театре «У Моста» состоялась премьера спектакля «Наводнение»

СЕГОДНЯ 20:52 2019-02-19T20:52:47+03:00

Изменить размер текста: A A

- Еще два месяца назад мы не думали, что у нас состоится эта премьера, - рассказал, представляя новый спектакль «Наводнение» художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов. – Спектакль получился шаманский, потому что и сам режиссер – настоящий шаман.

Поставил «Наводнение» режиссер Овлякули Ходжакули – не столько шаман, сколько странник, человек мира. Родился он в Туркмении, много лет работал в Узбекистане, три года назад переехал в Лондон. Ставил спектакли во Франции, на Украине, в Индии. И вот он – в Перми.

Пьесу «Наводнение» написала драматург Елена Баранчикова по одноименному рассказу Евгения Замятина. Но сюжет в этом спектакле – далеко не самая важная вещь. Он только фон для создания настроения – ощущения безнадежности, беспросветности и бессмысленности бытия. Капает из крана вода, предвосхищая грядущее наводнение. Где-то вдалеке, в глубине тоннеля светит фонарь. Мечется в тоске бездетная женщина, мечтающая о ребенке. Все это фрагменты, составляющие общую картину этого странного мира. В спектакле, в отличие от рассказа, нет точной привязки ко времени. Окружающий хаос здесь – не последствие революции и войны, а вырвавшихся на свободу темных сил, находящихся внутри человека.

И это темное безумство завораживает, затягивает зрителя, заставляет погружаться в мир, созданный волей режиссера.

ИСТОЧНИК KP.RU