Авиакомпания «Азимут» открыла продажи на новые рейсы из Перми в Краснодар

СЕГОДНЯ 19:55 2019-02-19T19:55:38+03:00

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Авиакомпания «Азимут» открыла продажи на новые рейсы из Краснодара в Пермь на летний сезон. Как сообщается на официальном сайте авиакомпании, минимальный тариф на эти полеты составит 888 рублей.

Полеты по маршруту Краснодар - Пермь - Краснодар, по сообщению авиакомпании, будут проходить с 1 апреля дважды в неделю по следующему расписанию:

- с 1 апреля по 13 мая по понедельникам - вылет из Краснодара в 19.20, прибытие в Пермь в 00.10. Обратные рейсы состоятся уже по вторникам - вылет из Перми в 01.00, прибытие в Краснодар в 02. 00.

- с 3 апреля по 9мая по четвергам - вылет из Краснодара в 00.05, прибытие в Пермь в 05.05. Обратные рейсы по четвергам - вылет из Перми в 06.00, прибытие в Краснодар в 07.05.

- с 16 мая по 25 октября по вторникам и пятницам - вылет из Краснодара в 00.30, прибытие в Пермь в 05.30, вылет из Перми в 06.40, прибытие в Краснодар в 07.40.

В расписании пермского аэропорта эти рейсы пока не значатся.

ИСТОЧНИК KP.RU