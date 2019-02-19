Авиакомпания «Азимут» открыла продажи на новые рейсы из Перми в Краснодар
Авиакомпания «Азимут» открыла продажи на новые рейсы из Краснодара в Пермь на летний сезон. Как сообщается на официальном сайте авиакомпании, минимальный тариф на эти полеты составит 888 рублей.
Полеты по маршруту Краснодар - Пермь - Краснодар, по сообщению авиакомпании, будут проходить с 1 апреля дважды в неделю по следующему расписанию:
- с 1 апреля по 13 мая по понедельникам - вылет из Краснодара в 19.20, прибытие в Пермь в 00.10. Обратные рейсы состоятся уже по вторникам - вылет из Перми в 01.00, прибытие в Краснодар в 02. 00.
- с 3 апреля по 9мая по четвергам - вылет из Краснодара в 00.05, прибытие в Пермь в 05.05. Обратные рейсы по четвергам - вылет из Перми в 06.00, прибытие в Краснодар в 07.05.
- с 16 мая по 25 октября по вторникам и пятницам - вылет из Краснодара в 00.30, прибытие в Пермь в 05.30, вылет из Перми в 06.40, прибытие в Краснодар в 07.40.
В расписании пермского аэропорта эти рейсы пока не значатся.
ИСТОЧНИК KP.RU