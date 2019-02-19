Сотрудники Пермской таможни задержали пассажира, который хотел вывезти из страны копейку

СЕГОДНЯ 16:03 2019-02-19T16:10:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель России пытался вывезти из страны копейку 1801 года выпуска. Его задержали сотрудники Пермской таможни и возбудили в его отношении административное дело.

- Поводом для возбуждения дела об административном правонарушении стало недекларирование товара, который подлежит обязательному декларированию, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Ведь все монеты, созданные сто и более лет назад, подлежат таможенному контролю и обязательному декларированию. Принадлежность редкой монеты к предметам культурных ценностей было доказано искусствоведческой экспертизой.

Ранее мы рассказывали о том, что в Прикамье таможенники арестовали партию шуб из норки, бобра и песца. Их владелица продавала меховые изделия с навесными красными контрольно - идентификационными знаками. Это означает, что шубы были приобретены в стране, которая не является членом Евразийского экономического союза, и согласно закону, должны были пройти обязательную процедуру таможенного декларирования. В ходе предварительной проверки установлено, что ни одно из них задекларировано не было.

ИСТОЧНИК KP.RU