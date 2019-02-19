«Россия 24» сняла сюжет с участием экспертов компании «Талан»

СЕГОДНЯ 15:58 2019-02-19T15:58:31+03:00

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Журналисты федерального канала «Россия 24» сняли сюжет на тему эскроу-счетов. В качестве экспертов выступили специалисты компании «Талан» и покупатели, которые приобрели квартиры от этого девелопера по новой схеме. Выбор спикеров и новостроек был сделан не случайно – именно «Талан» первым в России начал работать с использованием эскроу-счетов.

В объективы репортеров попали пермские объекты компании «Талан»: «Новый центр», «Доминант» и «Счастье».

Купить квартиры с использованием эскроу-счетов пермяки могут в семейном квартале «Счастье». «Девелоперская компания заключила крупнейшую сделку по эскроу-счетам, с открытием кредитной линии на 1,7 млрд рублей. Это значит, что дома будут строить исключительно на деньги банка, а средства дольщиков будут лежать на специальных счетах, которые называют «эскроу». То есть, деньги клиентов будут в 100% безопасности вплоть до момента сдачи жилья», – пояснил корреспондент «Россия 24».

Положительными отзывами о работе с компанией «Талан» поделились покупатели. Среди них те, кто только выбирает квартиру в строящемся «Счастье» и те, кто уже стал дольщиком.

Посмотреть сюжет можно по ссылке https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=t-O-YijEUNU

ИСТОЧНИК KP.RU