«Провели в лесу почти всю ночь». Спасатели нашли двух заблудившихся пермяков на заброшенной военной базе

СЕГОДНЯ 14:42 2019-02-19T14:42:25+03:00

У мужчин в пути закончился бензин, они выбились из сил и замерзли

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Поздно вечером 17 февраля спасатели получили информацию, что двое мужчин - 30 и 40 лет - заблудились в лесу и просят о помощи. Они выехали из поселка Жебреи в лес на снегоходах. В пути у них закончился бензин. Последний раз они на связь вышли в 16 часов. Они позвонили из леса рядом с поселком Горный. на снегоходах выехали в лес от п. Жебреи. В пути закончился бензин. Последний раз на связь выходили в 16 часов в лесной местности районе п. Горный. Мужчины выбились из сил и начали замерзать.

Краевые спасатели стали искать мужчин на снегоходе. Они обследовали большую территорию, проверили все дороги и тропинки. Ночные поиски продолжались более трех часов. Пострадавшие были обнаружены на заброшенной военной базе в лесу.

- Мужчины провели в зимнем лесу вечер и почти всю ночь, - сообщили краевые спасатели. - На снегоходе мужчин довезли до служебного автомобиля. Благодаря спасателям отчаянные путешественники были спасены. Мужчины основательно замерзли. Их нашли вовремя, угроза жизни миновала.

Краевая служба спасения напоминает, что нужно заранее проверять наличие горюче-смазочных материалов. Также нужно одеваться по погоде и взять с собой необходимый провиант.

ИСТОЧНИК KP.RU