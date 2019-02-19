2019-02-19T14:42:25+03:00
Общество

«Провели в лесу почти всю ночь». Спасатели нашли двух заблудившихся пермяков на заброшенной военной базе

У мужчин в пути закончился бензин, они выбились из сил и замерзли
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Поздно вечером 17 февраля спасатели получили информацию, что двое мужчин - 30 и 40 лет - заблудились в лесу и просят о помощи. Они выехали из поселка Жебреи в лес на снегоходах. В пути у них закончился бензин. Последний раз они на связь вышли в 16 часов. Они позвонили из леса рядом с поселком Горный. на снегоходах выехали в лес от п. Жебреи. В пути закончился бензин. Последний раз на связь выходили в 16 часов в лесной местности районе п. Горный. Мужчины выбились из сил и начали замерзать.

Краевые спасатели стали искать мужчин на снегоходе. Они обследовали большую территорию, проверили все дороги и тропинки. Ночные поиски продолжались более трех часов. Пострадавшие были обнаружены на заброшенной военной базе в лесу.

- Мужчины провели в зимнем лесу вечер и почти всю ночь, - сообщили краевые спасатели. - На снегоходе мужчин довезли до служебного автомобиля. Благодаря спасателям отчаянные путешественники были спасены. Мужчины основательно замерзли. Их нашли вовремя, угроза жизни миновала.

Краевая служба спасения напоминает, что нужно заранее проверять наличие горюче-смазочных материалов. Также нужно одеваться по погоде и взять с собой необходимый провиант.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный пермяк укусил полицейского
В Прикамье орудовала банда подростков, грабивших дома и квартиры
В Перми усилят конструкции дома по улице Революции, 3/1
«Артефакт из Древней Греции». В пермском университете обнаружили вазу, которой более трех тысяч лет
Четверых пермяков увезли на «скорой» после падения глыб льда с крыши
Пропавшие в Чайковском брат с сестрой нашлись
В Краснокамске у владельца магазинов украли 12 миллионов рублей и 30 тысяч долларов
«Ушли в школу и не вернулись». В Пермском крае пропали брат с сестрой
В Прикамье иномарка насмерть сбила 77-летнюю пенсионерку
В Перми открылась первая автошкола для людей с ограниченными возможностями здоровья
21-летний защитник «Пармы» вызван в сборную России
«Родители отказываются прививать детей». В Прикамье 16 человек заболели коклюшем
Пермяки смогут добраться до Екатеринбурга на автобусе
Глава Перми поручил усилить контроль за уборкой снега
«Раздал деньги друзьям». В Прикамье 17-летний парень похитил из магазина 400 тысяч рублей
«Будем подавать в суд». В Перми на пенсионерку упала снежная глыба с крыши
Власти опровергли информацию о том, что в Прикамье в шахту рухнул лифт с женщиной и ее 2-летним ребенком
«Пощадили только ребенка». В Перми два спортсмена убили предпринимателя и его жену 10 лет назад
21-летнего жителя Прикамья осудили за секс с несовершеннолетней
Пермяки помогли разыскать водителя, который сбил пожилую женщину на тротуаре
В Прикамье мать довела 17-летнюю дочь до самоубийства
Пермские власти заключили контракт на строительство бассейна на Вышке-2
В Прикамье могут упасть части космического аппарата
В Перми водитель «Шкоды» устроил ДТП с тремя пострадавшими и отказался проходить тест на алкоголь
«Ссорились из-за бывшей». В Прикамье мужчина пришел на работу к своей девушке и ударил ножом в грудь