2019-02-19T14:18:12+03:00
Происшествия

Пьяный пермяк укусил полицейского

Теперь он предстанет перед судом
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В пьяном состоянии люди иногда совершают поступки, которые потом с трудом могут объяснить. В октябре 2018 года 29-летний пермяк устроил дебош. Сосед вызвали полицию. Но мужчина не желал успокаиваться. Когда ему предложили проехать в отделение он укусил и ударил рукой сотрудника полиции.

На молодого человека завели уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции. В ближайшее время он предстанет перед судом, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Ранее мы писали, что 17-летний парень похитил из магазина 400 тысяч рублей и раздал друзьям. Ему грозит лишение свободы. В ночь на 25 января 17-летний житель Чернушки проник в торговый павильон. Парень похитил 400 тысяч рублей и сбежал. Он купил себе дорогую одежду, новый сотовый телефон, а оставшиеся деньги раздал друзьям. Но молодого человека нашли и задержали сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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