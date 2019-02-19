В Прикамье орудовала банда подростков, грабивших дома и квартиры
В Чердыни раскрыта серия краж, которая была совершена с апреля по декабрь прошлого года. Следователи выяснили, что их совершила группа из пяти несовершеннолетних подростков. Доказана их причастность к пяти преступлениям.
Малолетние преступники совершали кражи из квартир, домов и надворных построек. Они брали все, что попадется под руку. Общий ущерб, причиненный подростками, оказался незначительным - чуть более 36 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия ущерб частично возмещен, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.
Уголовное дело завершено, материалы переданы в суд.
А вот в Краснокамске у владельца магазинов украли 12 миллионов рублей и 30 тысяч долларов. Кражу совершил один из продавцов. Вор заранее спланировал преступление - похитил ключи, сделал дубликаты и дождался, когда мужчина уедет из дома.
ИСТОЧНИК KP.RU