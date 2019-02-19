В Перми усилят конструкции дома по улице Революции, 3/1

СЕГОДНЯ 12:45 2019-02-19T12:45:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Продолжаются работы по восстановлению эвакуированного дома по ул. Революции, 3/1 в Перми. Городские спасатели и строители демонтировали подвешенную плиту над входом на технический этаж.

Эксперты политехнического университета продолжают осмотр дома. Уже проведено обследование 18 квартир. ООО «ПрофПроект» выдало схемы усиления технического этажа и квартир 14 этажа.

На доме начались мероприятия по усилению конструкций. На строительной площадке запущен в работу кран, демонтированы рухнувшие плиты.

Допуск жителей в квартиры за вещами по-прежнему осуществляется только после 18:00, когда башенный кран не работает.

Напомним, в воскресенье, 27 января, в этом здании обрушились восемь плит перекрытия. Никто из людей не пострадал. Но всех жильцов - 257 человек - эвакуировали.. Комплексное обследование дома будет проведено полностью – от подвала до кровли. Угрозы обрушения дома нет.

ИСТОЧНИК KP.RU