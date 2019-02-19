«Артефакт из Древней Греции». В пермском университете обнаружили вазу, которой более трех тысяч лет
- Ваза, которая хранится в музее истории Пермского университета, уникальна для русской культуры тем, что она попала в нашу страну первой. – рассказала доктор искусствоведения, научный сотрудник отдела античного мира Государственного Эрмитажа Анастасия Букина. - Даже в Эрмитаже таких ваз всего две, а в некоторых лучших музеях страны их нет вовсе. Дело в том, что именно такие вазы никогда не находили при раскопках в Крыму и в других местах на юге России.
По оценке специалистов, ваза, которая хранится в пермском университете, принадлежит к микенскому периоду древнегреческой культуры, а именно к XIII-XII веку до нашей эры.
Коллекция музея истории Пермского университета включает в себя сотни предметов: терракотовые статуэтки, монеты, бронзовые предметы быта, стеклянные сосуды, украшения и керамические вазы. Все эти предметы включают в себя эпохи античного Рима, Греции и Египта.
Уникальная коллекция, родилась вместе с университетом. По ней студенты изучали историю древнего мира. Сейчас в Эрмитаже готовится каталог античной керамики из нескольких музеев России. туда войдут более 130 ваз и фрагментов, в том числе из Пермского университета.
- Совместная работа со специалистами Эрмитажа подтвердила значимость наших коллекций и большие перспективы по их изучению и использованию в образовательном процессе, – рассказала заместитель директора музея истории Пермского университета Елена Тарарухина,.
Отметим, что коллекция частично представлена в экспозиции музея истории Пермского университета. На бесплатные экскурсии можно записаться по телефону 2-396-592.
ИСТОЧНИК KP.RU