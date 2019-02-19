2019-02-19T10:45:41+03:00
Общество

«Артефакт из Древней Греции». В пермском университете обнаружили вазу, которой более трех тысяч лет

Эксперты из Эрмитажа подтвердили уникальность находки
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: ПГНИУфото: ПГНИУ
Изменить размер текста:

- Ваза, которая хранится в музее истории Пермского университета, уникальна для русской культуры тем, что она попала в нашу страну первой. – рассказала доктор искусствоведения, научный сотрудник отдела античного мира Государственного Эрмитажа Анастасия Букина. - Даже в Эрмитаже таких ваз всего две, а в некоторых лучших музеях страны их нет вовсе. Дело в том, что именно такие вазы никогда не находили при раскопках в Крыму и в других местах на юге России.

По оценке специалистов, ваза, которая хранится в пермском университете, принадлежит к микенскому периоду древнегреческой культуры, а именно к XIII-XII веку до нашей эры.

Коллекция музея истории Пермского университета включает в себя сотни предметов: терракотовые статуэтки, монеты, бронзовые предметы быта, стеклянные сосуды, украшения и керамические вазы. Все эти предметы включают в себя эпохи античного Рима, Греции и Египта.

Уникальная коллекция, родилась вместе с университетом. По ней студенты изучали историю древнего мира. Сейчас в Эрмитаже готовится каталог античной керамики из нескольких музеев России. туда войдут более 130 ваз и фрагментов, в том числе из Пермского университета.

- Совместная работа со специалистами Эрмитажа подтвердила значимость наших коллекций и большие перспективы по их изучению и использованию в образовательном процессе, – рассказала заместитель директора музея истории Пермского университета Елена Тарарухина,.

Отметим, что коллекция частично представлена в экспозиции музея истории Пермского университета. На бесплатные экскурсии можно записаться по телефону 2-396-592.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Провели в лесу почти всю ночь». Спасатели нашли двух заблудившихся пермяков на заброшенной военной базе
Пьяный пермяк укусил полицейского
В Прикамье орудовала банда подростков, грабивших дома и квартиры
В Перми усилят конструкции дома по улице Революции, 3/1
Четверых пермяков увезли на «скорой» после падения глыб льда с крыши
Пропавшие в Чайковском брат с сестрой нашлись
В Краснокамске у владельца магазинов украли 12 миллионов рублей и 30 тысяч долларов
«Ушли в школу и не вернулись». В Пермском крае пропали брат с сестрой
В Прикамье иномарка насмерть сбила 77-летнюю пенсионерку
В Перми открылась первая автошкола для людей с ограниченными возможностями здоровья
21-летний защитник «Пармы» вызван в сборную России
«Родители отказываются прививать детей». В Прикамье 16 человек заболели коклюшем
Пермяки смогут добраться до Екатеринбурга на автобусе
Глава Перми поручил усилить контроль за уборкой снега
«Раздал деньги друзьям». В Прикамье 17-летний парень похитил из магазина 400 тысяч рублей
«Будем подавать в суд». В Перми на пенсионерку упала снежная глыба с крыши
Власти опровергли информацию о том, что в Прикамье в шахту рухнул лифт с женщиной и ее 2-летним ребенком
«Пощадили только ребенка». В Перми два спортсмена убили предпринимателя и его жену 10 лет назад
21-летнего жителя Прикамья осудили за секс с несовершеннолетней
Пермяки помогли разыскать водителя, который сбил пожилую женщину на тротуаре
В Прикамье мать довела 17-летнюю дочь до самоубийства
Пермские власти заключили контракт на строительство бассейна на Вышке-2
В Прикамье могут упасть части космического аппарата
В Перми водитель «Шкоды» устроил ДТП с тремя пострадавшими и отказался проходить тест на алкоголь
«Ссорились из-за бывшей». В Прикамье мужчина пришел на работу к своей девушке и ударил ножом в грудь