Четверых пермяков увезли на «скорой» после падения глыб льда с крыши

СЕГОДНЯ 10:22 2019-02-19T10:22:22+03:00

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Сразу четырех человек увезли в больницы города после падения глыб льда с крыш домов. Как сообщили в пресс-службе станции скорой помощи, пострадали три женщины и один мужчина.

У троих из них сотрясение мозга и черепно-мозговые травмы. Их увезли в городскую клиническую больницу №1. Возле дома №4 по Героев Хасана, 4 льдина упала на голову 28-летнему мужчине.

У дома на ул. Попова, 9 около пяти часов вечера на голову 26-летней пермячки также свалилась глыба льда. Примерно в это время пострадала 60-летняя женщина. Она шла мимо дома по ул. Ленина. 26 на нее упала льдина.

Еще одной пострадавшей стала 70-летняя пенсионерка. Когда она подошла к своему подъезду дома на Мира, 70б, сверху на нее упала снежная глыба. У нее ушиб грудной клетки и поясничного отдела позвоночника.

ИСТОЧНИК KP.RU