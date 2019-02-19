Пропавшие в Чайковском брат с сестрой нашлись

СЕГОДНЯ 09:51 2019-02-19T09:51:51+03:00

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Брата с сестрой, пропавших в Чайковском, нашли. Об этом сообщили родственники детей. Дети находятся в реабилитационном центре, за ними выехали родители.

- Детей нашли инспекторы по делам несовершеннолетних, - сообщили в краевой полиции. - С ними все в порядке, они живы и здоровы.

Напомним, что Надежда и Владимир С. пропали 18 февраля. В восемь утра они отправились на учебу, но на уроках не появились. Вова учится в Букорской школе, Надя - в Фокинской. Как сообщают пользователи местного паблика, их видели в торговом центре «Айсберг» и на улице Карла Маркса.

Ранее мы сообщали, что родители отказываются прививать детей. В Прикамье 16 человек заболели коклюшем. В 2018 году в крае опасной болезнью переболели 100 человек. В Роспотребнадзоре отметили, что основным средством профилактики коклюша является вакцинация. Главными источниками инфекции для детей до 1 года чаще всего являются старшие братья и сестры или родители.

ИСТОЧНИК KP.RU