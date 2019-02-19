В Краснокамске у владельца магазинов украли 12 миллионов рублей и 30 тысяч долларов

СЕГОДНЯ 09:24 2019-02-19T09:24:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В декабре ограбили владельца сети магазинов в Краснокамске. Из квартиры по ул. Суворова воры похитили 12 миллионов рублей и 30 тысяч долларов США. Деньги мужчина хранил в шкафах.

Полицейские выяснили, что хищение совершил ранее не судимый 27-летний житель Краснокамска. Он работал у потерпевшего продавцом в одном из его магазинов. Вор заранее спланировал преступление - похитил ключи, сделал дубликаты и дождался, когда мужчина уедет из дома.

- Следователи возбудили уголовное дело по факту кражи, совершенной в особо крупном размере, - сообщили в ГУ МВД России по Пермском краю. - Подозреваемого арестовали. Похищенные средства изъяты и возвращены законному владельцу. Следствие продолжается.

Тем временем, в Перми наркодилера, который находился в международном розыске, осудили на 13 лет. Мужчину задержали на съемной квартире в подмосковном Одинцово.

ИСТОЧНИК KP.RU