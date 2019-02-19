2019-02-19T09:52:39+03:00
Происшествия

«Ушли в школу и не вернулись». В Пермском крае пропали брат с сестрой

18 февраля Надежда и Владимир Старцевы ушли в школу и не вернулись домой
Константин КЯКИНЕН
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фото: соцсетифото: соцсети
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В Чайковском родные разыскивают брата с сестрой, которые ушли в школу 18 февраля и не вернулись домой. Вова учится в Букорской школе, Надя - в Фокинской.

14-летняя Надежда и 11-летний Володя Старцевы пропали по пути в школу. В восемь утра они отправились на учебу, но на уроках не появились. Как сообщают пользователи местного паблика, их видели в торговом центре «Айсберг» и на улице Карла Маркса.

Приметы Надежды Старцевой: полного телосложения, рост примерно 154 см, была одета в голубую куртку, на голове голубая шапка

Приметы Владимира Старцева: среднего телосложения, рост 153 см, был одет как на фото. На голове черная шапка Darth Vader с оранжевой бомбошкой.

Всех, кто их видел, просят позвонить по телефону 89223207205.

ИСТОЧНИК KP.RU

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