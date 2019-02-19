2019-02-19T07:59:34+03:00
Происшествия

В Прикамье иномарка насмерть сбила 77-летнюю пенсионерку

Пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте
Константин КЯКИНЕН
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Трагедия произошла вчера, 18 февраля, около часа дня в Карагайском районе. 77-летняя пенсионерка на 28 км трассы решила перейти дорогу в неположенном месте у деревни у деревни Фролово. 66-летний водитель «Шевроле Авео» ехал по трассе и не успел затормозить и сбил пожилую женщину.

- Пенсионерка получила смертельную травму, - сообщили в краевой полиции. - По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Тем временем, пермяки помогли разыскать водителя, который сбил пожилую женщину на тротуаре. Водитель место ДТП оставил, но свидетели помогли установить его личность. Авария случилась 11 февраля в 15 часов 30 минут в Перми. На тротуаре на ул. Мильчакова водитель иномарки сбил 88-летнюю пенсионерку, сдавая задним ходом. Пенсионерка получила серьезные травмы. Водитель помощь пожилой женщине не оказал, место ДТП оставил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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