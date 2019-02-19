2019-02-19T07:16:38+03:00
Общество

В Перми открылась первая автошкола для людей с ограниченными возможностями здоровья

Учиться в краевую столицу ездят даже люди из Краснокамска
Константин КЯКИНЕН
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фото: пресс-служба ПКО ВОИфото: пресс-служба ПКО ВОИ
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В Перми в здании краевой организации Всероссийского общества инвалидов на ул. Борчанинова, 9 открылась автошкола. На учебу в класс для обучения вождения уже ходят 9 человек. Причем, двое будущих автолюбителей ездят в Пермь из Краснокамска.

Автошкола для обучения вождению людей, имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом – совместный проект общества инвалидов с организацией дополнительного образования «Новый опыт».

- Проект имеет огромную социальную значимость, - говорит председатель краевой организации Надежда Романова. - Собственное средство передвижения делает человека с физическими ограничениями гораздо мобильней, активней во всех смыслах, позволяет включиться в социальную жизнь. Увидеть жизнь во всех ее красках

Общество надеется на поддержку из краевого бюджета, а пока люди с ограниченными возможностями платят за обучение 25 тысяч рублей.

Телефоны для записи в школу 206-11-12, 271-83-01.

ИСТОЧНИК KP.RU

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