В Перми открылась первая автошкола для людей с ограниченными возможностями здоровья
В Перми в здании краевой организации Всероссийского общества инвалидов на ул. Борчанинова, 9 открылась автошкола. На учебу в класс для обучения вождения уже ходят 9 человек. Причем, двое будущих автолюбителей ездят в Пермь из Краснокамска.
Автошкола для обучения вождению людей, имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом – совместный проект общества инвалидов с организацией дополнительного образования «Новый опыт».
- Проект имеет огромную социальную значимость, - говорит председатель краевой организации Надежда Романова. - Собственное средство передвижения делает человека с физическими ограничениями гораздо мобильней, активней во всех смыслах, позволяет включиться в социальную жизнь. Увидеть жизнь во всех ее красках
Общество надеется на поддержку из краевого бюджета, а пока люди с ограниченными возможностями платят за обучение 25 тысяч рублей.
Телефоны для записи в школу 206-11-12, 271-83-01.
ИСТОЧНИК KP.RU