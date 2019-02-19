21-летний защитник «Пармы» вызван в сборную России

СЕГОДНЯ 06:50 2019-02-19T06:50:45+03:00

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21-летний защитник «Пармы» Александр Платунов вызван в расположение национальной сборной по баскетболу для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира. Воспитанник пермской школы баскетбола примет участие в учебно-тренировочном сборе в Новогорске.

- Я искренне рад тому, что удалось помочь Саше проявить высокий уровень своей игры, который он показывал в последних матчах, - отметил и.о. главного тренера «Пармы» Вячеслав Шушаков. - Вызов Платунова в сборную России безусловно значимое событие в жизни пермского баскетбола и является наглядным показателем того, что мы движемся в нужном направлении, даем шанс молодым проявить себя и раскрыть свои лучшие качества.

На этой неделе Сборная России проведет два заключительных отборочных матча чемпионата мира- 2019. 21 февраля россияне сыграют на выезде с Болгарией, а 24 февраля в Перми пройдет решающая встреча с командой Финляндии.

Напомним, что Александр Платунов был назван MVP «Финала четырех» Кубка России. Он стал лучшим снайпером финального матча с «Нижним Новгородом», набрав 17 очков, а в полуфинале с «Новосибирском» был близок к тому, чтобы сделать трипл-дабл (10 очков, 9 подборов и 8 результативных передач).

ИСТОЧНИК KP.RU