2019-02-19T06:50:45+03:00
Спорт

21-летний защитник «Пармы» вызван в сборную России

Александр Платунов был назван MVP «Финала четырех» Кубка России
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: БК "Парма"фото: БК "Парма"
Изменить размер текста:

21-летний защитник «Пармы» Александр Платунов вызван в расположение национальной сборной по баскетболу для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира. Воспитанник пермской школы баскетбола примет участие в учебно-тренировочном сборе в Новогорске.

- Я искренне рад тому, что удалось помочь Саше проявить высокий уровень своей игры, который он показывал в последних матчах, - отметил и.о. главного тренера «Пармы» Вячеслав Шушаков. - Вызов Платунова в сборную России безусловно значимое событие в жизни пермского баскетбола и является наглядным показателем того, что мы движемся в нужном направлении, даем шанс молодым проявить себя и раскрыть свои лучшие качества.

На этой неделе Сборная России проведет два заключительных отборочных матча чемпионата мира- 2019. 21 февраля россияне сыграют на выезде с Болгарией, а 24 февраля в Перми пройдет решающая встреча с командой Финляндии.

Напомним, что Александр Платунов был назван MVP «Финала четырех» Кубка России. Он стал лучшим снайпером финального матча с «Нижним Новгородом», набрав 17 очков, а в полуфинале с «Новосибирском» был близок к тому, чтобы сделать трипл-дабл (10 очков, 9 подборов и 8 результативных передач).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Артефакт из Древней Греции». В пермском университете обнаружили вазу, которой более трех тысяч лет
Четверых пермяков увезли на «скорой» после падения глыб льда с крыши
Пропавшие в Чайковском брат с сестрой нашлись
В Краснокамске у владельца магазинов украли 12 миллионов рублей и 30 тысяч долларов
«Ушли в школу и не вернулись». В Пермском крае пропали брат с сестрой
В Прикамье иномарка насмерть сбила 77-летнюю пенсионерку
В Перми открылась первая автошкола для людей с ограниченными возможностями здоровья
«Родители отказываются прививать детей». В Прикамье 16 человек заболели коклюшем
Пермяки смогут добраться до Екатеринбурга на автобусе
Глава Перми поручил усилить контроль за уборкой снега
«Раздал деньги друзьям». В Прикамье 17-летний парень похитил из магазина 400 тысяч рублей
«Будем подавать в суд». В Перми на пенсионерку упала снежная глыба с крыши
Власти опровергли информацию о том, что в Прикамье в шахту рухнул лифт с женщиной и ее 2-летним ребенком
«Пощадили только ребенка». В Перми два спортсмена убили предпринимателя и его жену 10 лет назад
21-летнего жителя Прикамья осудили за секс с несовершеннолетней
Пермяки помогли разыскать водителя, который сбил пожилую женщину на тротуаре
В Прикамье мать довела 17-летнюю дочь до самоубийства
Пермские власти заключили контракт на строительство бассейна на Вышке-2
В Прикамье могут упасть части космического аппарата
В Перми водитель «Шкоды» устроил ДТП с тремя пострадавшими и отказался проходить тест на алкоголь
«Ссорились из-за бывшей». В Прикамье мужчина пришел на работу к своей девушке и ударил ножом в грудь