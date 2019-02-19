«Родители отказываются прививать детей». В Прикамье 16 человек заболели коклюшем

СЕГОДНЯ 06:33 2019-02-19T06:33:54+03:00

В 2018 году в крае опасной болезнью переболели 100 человек

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Краевой Роспотребнадзор бьет тревогу. Только за январь 2019 года выявлено 16 случаев коклюша, в основном дети. Почти 74% ребят не были привиты против коклюша, большинство из них по причине отказа родителей.

В ведомстве отметили, что основным средством профилактики коклюша является вакцинация. Главными источниками инфекции для детей до 1 года чаще всего являются старшие братья и сестры или родители. Чтобы избежать развития болезни, проводится трехкратная вакцинация детям в 3- 4,5- 6 месяцев, ревакцинация – в 18 месяцев.

- Продолжительность поствакцинального иммунитета составляет в среднем 7-9 лет, - заявили в Роспотребнадзоре. - Для дополнительной защиты от коклюша, в соответствии с региональным календарем профилактических прививок Пермского края, предусмотрена ревакцинация в 6-7 лет. Для проведения ревакцинации лиц в возрасте от 4 до 64 лет применяется импортная комбинированная вакцина.

Отметим, что в 2018 году в крае зарегистрировано 100 случаев коклюша. Показатель заболеваемости составил 3,8 на 100 тыс. населения, что ниже уровня заболеваемости по РФ в 1,9 раза.

Для коклюша характерны длительный спазматический кашель, поражение дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем. Особенностью коклюша является полное отсутствие к нему врожденного иммунитета: заболеть этой болезнью может даже новорожденный. Инфекция очень опасна для детей младше 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU