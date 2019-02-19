Пермяки смогут добраться до Екатеринбурга на автобусе

СЕГОДНЯ 06:22 2019-02-19T06:22:55+03:00

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С 22 февраля открыта предварительная продажа билетов на рейсы по маршруту Пермь-Екатеринбург, сообщается на сайте пермского автовокзала. Автобусы «Мерседес» будут отправлять из Перми до автовокзала «Северный» в Екатеринбурге два раза в день - в 10.00 и 18.05. В столицу Прикамья автобусы будут отправляться из Екатеринбурга ежедневно в 6:50 и 23:15. Время в пути составит всего 5 часов 45 минут. За это время автобус успеет преодолеть 370 км.

Стоимость взрослого билета – 850 рублей, детского – 425 рублей. Провоз багажа обойдется в 170 рублей.

Тем временем, в Перми с 10 марта ограничат движение по улице Уральской. Подрядная организация приступит к устройству канализации. До 10 апреля на нечетной стороне улицы Крупской на участке от улицы Уральской до улицы Лебедева будет введено ограничение движения. Для производства работ будет закрыта полоса движения и часть тротуара.

ИСТОЧНИК KP.RU