Глава Перми поручил усилить контроль за уборкой снега

СЕГОДНЯ 06:03 2019-02-19T06:03:47+03:00

Больше всего жалоб поступает от жителей Свердловского, Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов

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Задача №1, которая ставится перед подрядчиками, - усиленная вывозка снега. По прогнозам в городе в конце недели может выпасть порядка 33 см снега.

- Видимо, в эти выходные нам придется объявлять режим чрезвычайной ситуации из-за снегопадов и гололеда, - заявил в понедельник заместитель главы города Анатолий Дашкевич на заседании временной комиссии по содержанию дорог и улиц городской думы.

По информации управления внешнего благоустройства администрации Перми, за выходные с улиц города на снежные полигоны вывезено 40 тысяч кубометров снега, с начала зимы –595 тысяч кубометров снега.

Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил усилить контроль за состоянием дворов, уборкой снега и льда с крыш. В социальную сеть Instagram мэру города поступает большое количество жалоб на состояние придомовых территорий. Больше всего сообщений поступает от жителей Свердловского, Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов.

Если у пермяков есть замечания по уборке придомовых территорий, необходимо звонить сначала в свою управляющую компанию или ТСЖ, если реакции не последовало, то в районную администрацию и в инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края.

Кроме того, жители Перми могут сообщить о нарушениях нормативного состояния территории Дзержинского, Ленинского и Свердловского районов сфере благоустройства по телефону: 212-78-01.

ИСТОЧНИК KP.RU