2019-02-18T21:38:44+03:00
Происшествия

«Раздал деньги друзьям». В Прикамье 17-летний парень похитил из магазина 400 тысяч рублей

Ему грозит лишение свободы
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Александр ГЛУЗ
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В ночь на 25 января 17-летний житель Чернушки проник в торговый павильон. Парень похитил 400 тысяч рублей и сбежал. Он купил себе дорогую одежду, новый сотовый телефон, а оставшиеся деньги раздал друзьям. Но молодого человека нашли и задержали сотрудники полиции.

- Возбуждено уголовное дело по статье «кража в крупном размере», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – Все обстоятельства преступления выясняются. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми судили серийного велоугонщика. Всего следователи установили 30 эпизодов хищения. Их владельцы предпринимали различные меры предосторожности - велосипеды прицеплялись противоугонными тросами и замками. Но это не спасало: угонщик легко срезал их с помощью специнструмента. Все-таки,вора задержали. Суд приговорил преступника к 2 годам 2 месяцам лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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