«Раздал деньги друзьям». В Прикамье 17-летний парень похитил из магазина 400 тысяч рублей
В ночь на 25 января 17-летний житель Чернушки проник в торговый павильон. Парень похитил 400 тысяч рублей и сбежал. Он купил себе дорогую одежду, новый сотовый телефон, а оставшиеся деньги раздал друзьям. Но молодого человека нашли и задержали сотрудники полиции.
- Возбуждено уголовное дело по статье «кража в крупном размере», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – Все обстоятельства преступления выясняются. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее мы рассказывали о том, что в Перми судили серийного велоугонщика. Всего следователи установили 30 эпизодов хищения. Их владельцы предпринимали различные меры предосторожности - велосипеды прицеплялись противоугонными тросами и замками. Но это не спасало: угонщик легко срезал их с помощью специнструмента. Все-таки,вора задержали. Суд приговорил преступника к 2 годам 2 месяцам лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU