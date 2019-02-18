2019-02-18T21:01:48+03:00
Происшествия

«Будем подавать в суд». В Перми на пенсионерку упала снежная глыба с крыши

Внучка пострадавшей хочет добиться наказания для сотрудников УК
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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18 февраля в Индустриальном районе Перми произошло ЧП. Около часу дня пенсионерка Тамара Ивановна возвращалась домой. Когда она подошла к своему подъезду дома на Мира, 70б, сверху на нее упала снежная глыба.

- Очень повезло, что ее не убило, - сказала Регина, дочка Тамары Ивановны. – Все это увидела соседка, она помогла бабушке подняться. В состоянии шока бабушка поднялась до пятого этажа, и тетя вызвала ей «скорую».

По словам Регины, у Тамары Ивановны и так были проблемы со здоровьем. Сейчас у нее и вовсе все болит.

- Бабушке сказали меньше двигаться, прописали постельный режим, - добавила Регина. – А мы собираемся подавать в суд на управляющую компанию.

Тем временем, пользователи социальных сетей активно жалуются на огромные сосульки, свисающие с крыш домов, и заснеженную кровлю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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