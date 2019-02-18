2019-02-18T17:28:14+03:00
Общество

Власти опровергли информацию о том, что в Прикамье в шахту рухнул лифт с женщиной и ее 2-летним ребенком

Она пожаловалась на инцидент в соцсетях
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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На прошлой неделе в паблике «Подслушано Соликамск» появилась запись о том, что в доме на проспекте Ленина рухнул лифт.

- Сегодня, как обычно, ехала в лифте с ребенком 1.8 лет, лифт доехал до 2-го этажа и рухнул вниз, - написала женщина. - Он прямо упал, ребенок улетел в другой угол лифта, я упала. Ни одна кнопка не работает, даже вызов, при этом табло горит, свет есть! По телефону набрала ремонтников и сказала, что лифт рухнул, не поднимайте нас, пожалуйста. И спокойно жду помощи. Пришли наши прекрасные ремонтники и подняли меня на 8 этаж, я уже попрощалась с жизнью.

Жительница Соликамск спросила в группе, куда ей обратиться, чтобы пожаловаться на проблему. Но, как сообщили в Министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края, лифт не падал в шахту, а приостановил работу.

- При проходе кабины лифта в районе первого этажа в доме произошел скачок напряжения и кратковременное отключение питания, - сообщили в ведомстве. - По этой причине кабина прошла ниже точной остановки первого этажа, а затем сработала автоматика и зафиксировала лифт. Эвакуация пассажиров была проведена в течение 15 минут. Пассажиры не пострадали. Лифт находится в исправном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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