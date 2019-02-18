2019-02-18T15:35:35+03:00
Общество

«Пощадили только ребенка». В Перми два спортсмена убили предпринимателя и его жену 10 лет назад

Шестимесячного сына супружеской пары обнаружила родственница
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми раскрыто убийство, совершенное почти 10 лет назад - в мае 2009 года в доме на ул Луначарского. 44-летний мастер спорта по рукопашному бою и 46-летний призер соревнований по армрестлингу ворвались в квартиру предпринимателя с пистолетом и ножом. Спортсмены жестоко расправились с 27-летним бизнесменом и его 28-летней супругой. Из дома они похитили 1 миллион рублей, а также компьютер, где хранилась информация о знакомстве потерпевшего с одним из них.

Убийцы пощадили только шестимесячного сына супружеской пары. Они заперли его на замок и скрылись с места преступления. Вечером ребенка обнаружила пришедшая в квартиру родственница. Он был спасен.

10 лет преступление оставалось нераскрытым. Но убийство супругов не осталось безнаказанным. Обвиняемые были установлены и задержаны. Кроме того, следователи установили причастность 44-летнего обвиняемого к серии особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков особо крупном размере, совершенных в Перми в 2011 году.

- Допрошены десятки свидетелей, родственники потерпевших, - сообщили в краевом следственном комитете. - Проведен комплекс судебных экспертиз. Полученные доказательства подкреплены проверкам показаний на месте, очными ставками и другими следственными действиями. Несмотря на то, что спортсмены не сознались в преступлениях, вина обвиняемых полностью подтверждена. Материалы дела составили 14 томов.

Спортсмены предстанут перед судом по обвинению в разбое, убийстве двух лиц, незаконное ношение огнестрельного оружия, незаконный сбыт наркотиков и оставление без помощи маленького ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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