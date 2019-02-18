2019-02-18T15:16:14+03:00
Общество

21-летнего жителя Прикамья осудили за секс с несовершеннолетней

Любовью молодые люди занимались по обоюдному желанию
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Осе осудили 21-летнего парня за секс с несовершеннолетней девушкой. Молодой человек встречался с девушкой, которой не исполнилось 18 лет. Они занимались любовью по обоюдному желанию в мае-июне этого года. При этом молодой человек знал, сколько лет его возлюбленной.

Суд не стал строго наказывать молодого человека. Ему назначено наказание в виде 380 часов обязательных работ, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Также мы писали, что 20-летнюю жительницу Прикамья будут судить за секс с 15-летним парнем. Роман молодой девушки и подростка случился осенью 2016 года. В Кунгуре будут судить 20-летнюю жительницу Прикамья. Молодая девушка завела роман с подростком, зная, что тому еще не исполнилось 16 лет. Осенью 2016 года она регулярно занималась сексом с 15-летним парнем. Теперь ее будут судить. Следователи доказали вину 20-летней девушки. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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