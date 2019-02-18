Пермяки помогли разыскать водителя, который сбил пожилую женщину на тротуаре

СЕГОДНЯ 15:02 2019-02-18T15:02:28+03:00

фото: ГИБДД по г. Перми

Водитель место ДТП оставил, но свидетели помогли установить его личность

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Авария случилась 11 февраля в 15 часов 30 минут в Перми. На тротуаре на ул. Мильчакова водитель иномарки сбил 88-летнюю пенсионерку, сдавая задним ходом. Пенсионерка получила серьезные травмы. Водитель помощь пожилой женщине не оказал, место ДТП оставил.

Сотрудники полиции обратились к пермякам за помощью. Они попросили откликнуться свидетелей ДТП. И благодаря неравнодушным жителям личность водителю была установлена. Им оказался 52 летний мужчина, который управлял автомобилем «Фольксваген Джетта».

- Водитель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, права управления транспортным средством не лишался, - сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД, - В отношении водителя составлен административный материал, проводится расследование. Сотрудники Госавтоинспекции благодарят пермяков за активную жизненную позицию и помощь в поиске нарушителя.

ИСТОЧНИК KP.RU