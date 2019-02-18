В Прикамье мать довела 17-летнюю дочь до самоубийства

СЕГОДНЯ 14:37 2019-02-18T14:37:13+03:00

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В Лысьве будут судить 58-летнюю женщину, которую обвиняют в доведении до самоубийства и неисполнение обязанностей по воспитанию дочери.

В ходе следствия было установлено, что женщина систематически унижала и оскорбляла дочь, ругалась на нее матом. В результате в июне 2018 года 17-летняя девушка покончила жизнь самоубийством.

Психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала, что девушка постоянно находилась в состоянии стресса, ощущала свою беспомощность, была обижена и зла на мать. В ходе следствия была изучена переписка девушки «ВКонтакте», допрошены свидетели. Следователем собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, следователем внесено представление в органы внутренних дел с требованием принять меры к усилению профилактической работы, направленной на своевременное выявление и пресечение правонарушений и преступлений в отношении несовершеннолетних. Рассмотрение представления и принятие конкретных мер взято на контроль, сообщили в краевом следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU