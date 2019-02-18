Пермские власти заключили контракт на строительство бассейна на Вышке-2
В Перми городская администрация заключила контракт на выполнение проектной документации для строительства бассейна на улице Гашкова, 20а в микрорайоне Вышка-2.
- За основу взято проект бассейна на улице Транспортной, 7/1, - сообщил глава Перми Дмитрий Самойлов в Instagram. - Планируем получить документацию в конце этого года, дальше начнем строительство. Площадь здания составит не менее 3 тысяч кв. метров.
Также Дмитрий Самойлов попросил пермяков высказать свои замечания по поводу двух бассейнов на правом берегу Камы - на улицах Транспортная, 7/1 и Сысольская 10/5. Они работают в тестовом режиме.
- Нам важно понять, все ли удобно, и оперативно отладить логистику, режим работы, стоимость посещения, - уточняет мэр. - Например, в бассейне на Пролетарке будет налажена система контроля входа по браслетам. В бассейне на Сысольской продумывается система скидок для пенсионеров.
Он напомнил, что в обоих бассейнах созданы бесплатные группы для занятий детей плаванием.
ИСТОЧНИК KP.RU