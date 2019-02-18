2019-02-18T12:16:11+03:00
Общество

Пермские власти заключили контракт на строительство бассейна на Вышке-2

Это будет уже третий муниципальный бассейн в городе, построенный за последнее время
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: Instagramфото: Instagram
Изменить размер текста:

В Перми городская администрация заключила контракт на выполнение проектной документации для строительства бассейна на улице Гашкова, 20а в микрорайоне Вышка-2.

- За основу взято проект бассейна на улице Транспортной, 7/1, - сообщил глава Перми Дмитрий Самойлов в Instagram. - Планируем получить документацию в конце этого года, дальше начнем строительство. Площадь здания составит не менее 3 тысяч кв. метров.

Также Дмитрий Самойлов попросил пермяков высказать свои замечания по поводу двух бассейнов на правом берегу Камы - на улицах Транспортная, 7/1 и Сысольская 10/5. Они работают в тестовом режиме.

- Нам важно понять, все ли удобно, и оперативно отладить логистику, режим работы, стоимость посещения, - уточняет мэр. - Например, в бассейне на Пролетарке будет налажена система контроля входа по браслетам. В бассейне на Сысольской продумывается система скидок для пенсионеров.

Он напомнил, что в обоих бассейнах созданы бесплатные группы для занятий детей плаванием.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье могут упасть части космического аппарата
В Перми водитель «Шкоды» устроил ДТП с тремя пострадавшими и отказался проходить тест на алкоголь
«Ссорились из-за бывшей». В Прикамье мужчина пришел на работу к своей девушке и ударил ножом в грудь
Жители квартала «Счастье» будут играть в гигантские шахматы в своем дворе
В Перми с 10 марта ограничат движение по улице Уральской
Три дня пермяки смогут купить жилье в Москве, Питере и Екатеринбурге от «Группы ЛСР», не выезжая из города
В Перми гимназию №17 эвакуировали из-за сообщения о минировании
Новый геронтологический центр в Перми строится с опережением графика
В Перми в АКБ «ФОРА БАНК» открылась выставка «Объединяя города: финансы и фитнес»
В Перми эвакуировали гимназию № 17
В Перми в дверях автобуса зажали пожилую женщину
В Верещагино погиб известный хирург
График выходных: как отдыхаем на 23 февраля в Перми
В 2020 году Пермь может принять Матч звезд Лиги ВТБ по баскетболу
Болельщики «Амкара» приняли участие в митинге за отставку губернатора Прикамья
В Перми наградили участников операции по буксировке дебаркадеров и теплохода
Волонтеры объявили срочный сбор на поиски 44-летнего пермяка, который нуждается в медицинской помощи
МЧС: из-за перепадов температуры возможны сходы снега с крыш домов в Прикамье
Житель Прикамья отправился в колонию за истязание сожительницы
«Пинали по лицу и выбили зуб». В соцсетях сообщили о том, что в Перми у выхода в ТРК напали на детей
В Прикамье столкнулись два грузовика, есть погибший
Стала известна причина пожара в пермской девятиэтажке, где сгорела 96-летняя женщина
«Не простояли и полгода». В Перми на лыжной базе украли 17 фонарей