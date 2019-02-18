Пермские власти заключили контракт на строительство бассейна на Вышке-2

СЕГОДНЯ 12:16 2019-02-18T12:16:11+03:00

Это будет уже третий муниципальный бассейн в городе, построенный за последнее время

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В Перми городская администрация заключила контракт на выполнение проектной документации для строительства бассейна на улице Гашкова, 20а в микрорайоне Вышка-2.

- За основу взято проект бассейна на улице Транспортной, 7/1, - сообщил глава Перми Дмитрий Самойлов в Instagram. - Планируем получить документацию в конце этого года, дальше начнем строительство. Площадь здания составит не менее 3 тысяч кв. метров.

Также Дмитрий Самойлов попросил пермяков высказать свои замечания по поводу двух бассейнов на правом берегу Камы - на улицах Транспортная, 7/1 и Сысольская 10/5. Они работают в тестовом режиме.

- Нам важно понять, все ли удобно, и оперативно отладить логистику, режим работы, стоимость посещения, - уточняет мэр. - Например, в бассейне на Пролетарке будет налажена система контроля входа по браслетам. В бассейне на Сысольской продумывается система скидок для пенсионеров.

Он напомнил, что в обоих бассейнах созданы бесплатные группы для занятий детей плаванием.

ИСТОЧНИК KP.RU