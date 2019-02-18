2019-02-18T11:26:32+03:00
Общество

В Прикамье могут упасть части космического аппарата

Туристов просят воздержаться от посещения Красновишерского района и хребета Кваркуш
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Администрация Красновишерского района предупреждает жителей и туристов о том, что стоит воздержаться от посещения хребета Кваркуш и Кутимского участкового лесничества с 21 по 24 февраля. Туда может упасть части ракеты-носителя «Союз – 2.1б».

Египетский спутник EgyptSat-A на ракете-носителе «Союз-2.1б» будет запущен с космодрома Байконур 21 февраля в 21 час 47 мин.

Кроме того, определены резервные даты пуска ракеты: 22, 23 и 24 февраля в 21.47 (время местное).

- Просим воздержаться от посещения территорий Кваркуша и Кутимского участкового лесничества в период запуска космического аппарата, - сообщается на сайте администрации Красновишерского района.

Ранее мы писали, что в Прикамье эвакуировали 221 горняка из задымленной шахты «Уралкалия». В калийной компании сообщили, что пострадавших среди шахтеров нет.

- Персонал выведен на поверхность, пострадавших нет, - сообщили в «Уралкалии». - Очаг задымления ликвидирован. Рудник работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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