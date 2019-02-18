В Прикамье могут упасть части космического аппарата
Администрация Красновишерского района предупреждает жителей и туристов о том, что стоит воздержаться от посещения хребета Кваркуш и Кутимского участкового лесничества с 21 по 24 февраля. Туда может упасть части ракеты-носителя «Союз – 2.1б».
Египетский спутник EgyptSat-A на ракете-носителе «Союз-2.1б» будет запущен с космодрома Байконур 21 февраля в 21 час 47 мин.
Кроме того, определены резервные даты пуска ракеты: 22, 23 и 24 февраля в 21.47 (время местное).
- Просим воздержаться от посещения территорий Кваркуша и Кутимского участкового лесничества в период запуска космического аппарата, - сообщается на сайте администрации Красновишерского района.
Ранее мы писали, что в Прикамье эвакуировали 221 горняка из задымленной шахты «Уралкалия». В калийной компании сообщили, что пострадавших среди шахтеров нет.
- Персонал выведен на поверхность, пострадавших нет, - сообщили в «Уралкалии». - Очаг задымления ликвидирован. Рудник работает в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU