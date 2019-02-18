2019-02-18T10:17:03+03:00
Происшествия

В Перми водитель «Шкоды» устроил ДТП с тремя пострадавшими и отказался проходить тест на алкоголь

Всего за выходные в Пермском крае произошло 14 ДТП
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГИБДД по Пермскому краюфото: ГИБДД по Пермскому краю
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Поздним вечером 15 февраля произошла авария в Свердловском районе Перми. «Шкода» двигалась по улице Холмогорской в направлении улицы Запорожской. 32-летний водитель напротив дома №10 по ул. Холмогорской выехал на встречку и врезался в автомобиль «Тойота-Калдина» под управлением 37-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали три человека: водители обоих автомобилей и 33-летний пассажир «Тойоты».

- Водитель «Шкоды» отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - сообщили в пресс-службе краевого ГИБДД. - В отношении него составлен административный материал. По факту ДТП проводится проверка.

Всего за прошедшие выходные на территории Пермского края зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб, 22 получили травмы различной степени тяжести.С участием несовершеннолетних зарегистрированы 2 аварии, в которых пострадали 6 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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