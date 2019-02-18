«Ссорились из-за бывшей». В Прикамье мужчина пришел на работу к своей девушке и ударил ножом в грудь

СЕГОДНЯ 10:06 2019-02-18T10:06:58+03:00

После этого он попытался скрыться, но его задержали на трассе за городом

Изменить размер текста: A A

Происшествие случилось в Кизеле в сентябре прошлого года. В полицию пришло сообщение из больницы о том, что к ним на «скорой» была доставлена 28-летняя девушка с ножевым ранением груди.

Полицейские опросили потерпевшую. Она рассказала, что она непродолжительное время проживала с 42-летним мужчиной. Между ними часто возникали ссоры из-за его бывшей сожительницы. Очередной скандал произошел на работе девушки. Мужчина пришел к ней, они поругались и он ударил ее ножом в грудь, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

После чего он сел в автомобиль и попытался скрыться. Но полицейские сумели задержать его на трассе за пределами города.

Суд приговорил виновного к 6 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы писали, что житель Прикамья отправился в колонию за истязание сожительницы. Он ее избивал и угрожал убить.

ИСТОЧНИК KP.RU