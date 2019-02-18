Жители квартала «Счастье» будут играть в гигантские шахматы в своем дворе

СЕГОДНЯ 10:04 2019-02-18T10:04:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Компания «Талан» рассказала об особенностях благоустройства семейного квартала «Счастье». Необычные детские площадки, беседки с навесами, деревья и кустарники, спортивные тренажеры и даже гигантские шахматы – все это появится на придомовом пространстве.

Архитекторы позаботились о том, чтобы во дворе всегда было солнечно и нешумно. Он открыт на юго-запад. С северо-восточной стороны территория огорожена высокими секциями. Таким образом, двор скрыт от уличного шума.

Отдых в тихом и солнечном дворе располагает к хорошему настроению и позитивному общению. Чтобы дружеские беседы и прогулки с детьми проходили комфортно, «Талан» реализует концепцию «двор без машин». Автовладельцы смогут пользоваться тремя паркингами: подземным, наземным с внешней стороны здания и наземным на придомовой территории. Парковку, расположенную на территории комплекса огородят, водителям предлагается прогуливаться от машин до подъездов пешком.

Двор разделят на несколько зон, ориентированных на детей разных возрастов: 3 – 8 лет, 8 –12 лет, возраста от 12 лет и старше, мам с колясками и взрослых, которые любят общаться с друзьями или проводить время наедине с собой.

Для самых маленьких обустроят большую песочницу с качелями и балансирами. Эта площадка будет огорожена низким деревянным заборчиком, чтобы непоседливые малыши не убежали. По периметру песочницы появятся скамейки для родителей. Кстати, скамейки здесь оборудованы USB-зарядными устройствами, а всю территорию двора покрывает бесплатный Wi-Fi.

Для детей постарше установят канатную площадку, по которой можно будет лазать, развивая силу и ловкость.

Некоторые игровые зоны ориентированы не только на детей, но и на родителей. Например, на крыше въезда в подземный паркинг разместят большое шахматное поле с фигурами размеров 1 метр. Еще одна интересная площадка – для игр типа «step by step». Она будет представлять собой поверхность с рисунками, система этих игр похожа на «Классики», но более современные и усовершенствованные.

Жильцы дома смогут сэкономить на спортзале, пользуясь уличными тренажерами, установленными во дворе.

Для тех, кто не любит активный отдых и предпочитает посидеть в тишине, предусмотрены скамейки с перголами и беседки.

Пространство спроектировано таким образом, чтобы жильцы с разными интересами не мешали друг другу. Так, например, некоторые скамейки расположены вдали от детской зоны, а площадка для малышей огорожена от канатных развлечений школьников.

Детально продумана и визуальная составляющая пространства. Двор украсит многоуровневая подсветка и обилие зелени. С помощью светодиодов, встроенных в брусчатку в центре двора, будет организовано место для собраний, праздников. Кроме этого, светодиоды будут направлены на деревья, фасад дома, скамейки с перголами, встроят в клумбы и в ступеньки, ведущие к шахматному полю. Гармонию между природой и современными элементами благоустройства обеспечит обильное озеленение. Во дворе посадят деревья, кустарники, разобьют клумбы с цветами и зерновыми культурами. Растения подобраны таким образом, чтобы весной двор утопал в пышном цветении, а осенью листва окрашивалась в яркие теплые тона.

Выход во двор будет легким даже для родителей с колясками. Дело в том, что перед подъездами нет ступенек, вход организован с уровня земли. Еще один плюс входных групп – сквозной проход. Двери из каждого дома, кроме крайних секций, ведут, и к внешней парковке со стороны главного фасада и во двор.

ИСТОЧНИК KP.RU