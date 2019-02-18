2019-02-18T09:50:13+03:00
Общество

В Перми с 10 марта ограничат движение по улице Уральской

Подрядная организация приступит к устройству канализации
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми продолжается капитальный ремонт улицы Уральской, в связи с чем с 10 марта будет ограничено движение. После праздников подрядная организация приступит к устройству канализации на улице Крупской. Для проведения этих работ до 10 апреля на нечетной стороне улицы Крупской на участке от улицы Уральской до улицы Лебедева будет введено ограничение движения. Для производства работ будет закрыта полоса движения и часть тротуара. С 12 по 26 апреля для движения транспорта будет закрыта полоса движения по четной стороне улицы Крупской.

С 17 апреля по 7 мая будет введено временное ограничение движения на участке от улицы Крупской до улицы Розалии Землячки для установки бортового камня. Как сообщили в пресс-службе города, работы не должны производиться до 10 часов на полосе движения в направлении центра города и с 16 до 19 часов - из центра.

Также будет расширена полоса движение на улице Розалии Землячки в районе примыкания с улицей Уральской. С 25 апреля по 11 мая движение по улице будет организовано по одной полосе.

Капитальный ремонт улицы Уральской на участке от улицы Крупской до улицы Розалии Землячки начался 1 июля 2018 года. Были проложены новые сети, в связи с чем до 1 сентября закрывалось трамвайное и автомобильное движение.

Затем был уложен новый асфальт и в ночь на 16 октября было открыто движение по улице в обе стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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