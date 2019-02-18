Три дня пермяки смогут купить жилье в Москве, Питере и Екатеринбурге от «Группы ЛСР», не выезжая из города

СЕГОДНЯ 09:47 2019-02-18T09:47:28+03:00

Изменить размер текста: A A

20, 21 и 22 февраля у жителей Перми будет возможность получить бесплатную консультацию от представителей крупнейшего застройщика России — «Группы ЛСР», которые специально приезжают в Пермь, чтобы ответить на все вопросы о строительной компании, об особенностях города для переезда, учебы или инвестиций, и помочь выбрать оптимальный вариант покупки квартиры в Санкт-Петербурге, Москве или Екатеринбурге. Мероприятие пройдет по адресу: Пермь, ул. Ленина, 66, офис 23.

«Группа ЛСР» предлагает огромный выбор жилья на любой бюджет — от комфорт до премиум-класса. Стоит отметить, что рынок недвижимости Санкт-Петербурга и Москвы очень рентабельный. Приобретая квартиру в новостройке сегодня, можно существенно не только сэкономить, но и заработать.

В день открытых дверей гостей мероприятия ждут индивидуальные консультации специалистов которые специально приехали из Москвы, Санкт Петербурга и Екатеринбурга, презентации объектов «Группы ЛСР», а также возможность за один день бесплатно забронировать понравившуюся квартиру, зафиксировать ее текущую стоимость, оформить ипотеку* или рассрочку от строительной компании, и даже купить и все это, не выезжая из Перми.

Цены на квартиры «ЛСР» в Санкт-Петербурге начинаются на студии от 2 миллионов рублей, на однокомнатные от 2,5 миллионов рублей, в Москве — от 5,2 миллионов рублей (300 метров от станции метро). Стоит отметить, что цены указаны за недвижимость в черте города, а не в Подмосковье и Ленинградской области. А те, кто хочет купить квартиру в Екатеринбурге, смогут забронировать подходящий вариант в одном из пяти масштабных объектов от 1,2 миллионов рублей. Кроме того, у покупателей есть возможность сэкономить, получив региональную скидку.

В дни открытых дверей «ЛСР» опытные специалисты гарантируют индивидуальный подход к каждому клиенту и помогут выбрать жилье, исходя из личных запросов и бюджета. На мероприятии можно будет увидеть актуальные фотографии объектов, трансляции с онлайн-камер и узнать все тонкости о технологиях строительства и социальной инфраструктуре.

Ждем вас 20, 21 и 22 февраля с 12 до 19 часов по адресу: ул. Ленина 66, офис 2 (2 этаж).

Приходите, выбирайте и покупайте!

Ждем Вас в представительстве в Перми (ООО АН "Инженер")

ул. Ленина 66, офис 23

Телефон: +7 (342) 232-02-08

ИСТОЧНИК KP.RU