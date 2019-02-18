В Перми гимназию №17 эвакуировали из-за сообщения о минировании
18 февраля утром на электронную почту гимназии №17 пришло письмо о минировании учреждения. К школе были стянуты все экстренные службы города, скорая помощь, пожарные.
- Проведена эвакуация, - сообщили в министерстве территориальной безопасности края. - Пострадавших нет. Правоохранительные органы и власти края проводят проверку сообщения.
Как сообщили в департаменте образования. после проведения проверки, учащиеся вернулись на занятия
Также в ведомстве предупредили, что за распространение заведомо ложных сообщений о готовящихся взрыве или поджоге предусмотрена уголовная ответственность по статье 207 УК РФ.
В то же время жителей Перми просят в случае поступления таких угроз соблюдать спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.
Напомним, что ранее мы писали, что пожара в гимназии не было, но школьников и учителей эвакуировали из здания.
Отметим, что в январе-феврале этого года из-за сообщений о минировании прокатились несколько волн массовой эвакуации. В ходе проверки силовиками взрывчатых веществ не было обнаружено.
ИСТОЧНИК KP.RU