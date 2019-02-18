В Перми гимназию №17 эвакуировали из-за сообщения о минировании

СЕГОДНЯ 09:32 2019-02-18T10:23:18+03:00

Письмо с угрозами поступило на электронную почту учреждения

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18 февраля утром на электронную почту гимназии №17 пришло письмо о минировании учреждения. К школе были стянуты все экстренные службы города, скорая помощь, пожарные.

- Проведена эвакуация, - сообщили в министерстве территориальной безопасности края. - Пострадавших нет. Правоохранительные органы и власти края проводят проверку сообщения.

Как сообщили в департаменте образования. после проведения проверки, учащиеся вернулись на занятия

Также в ведомстве предупредили, что за распространение заведомо ложных сообщений о готовящихся взрыве или поджоге предусмотрена уголовная ответственность по статье 207 УК РФ.

В то же время жителей Перми просят в случае поступления таких угроз соблюдать спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.

Напомним, что ранее мы писали, что пожара в гимназии не было, но школьников и учителей эвакуировали из здания.

Отметим, что в январе-феврале этого года из-за сообщений о минировании прокатились несколько волн массовой эвакуации. В ходе проверки силовиками взрывчатых веществ не было обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU