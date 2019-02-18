2019-02-18T09:27:07+03:00
Общество

Новый геронтологический центр в Перми строится с опережением графика

Строители уже возводят 4 этаж здания
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Фото предоставлено пресс-службойФото предоставлено пресс-службой
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В рамках рабочей поездки в Орджоникидзевский район Перми губернатор Пермского края Максим Решетников ознакомился с ходом строительства нового геронтологического центра.

Строители уже возводят 4 этаж здания, выполнили облицовку первых двух этажей.

По словам руководителя «Управление капитального строительства Пермского края» Дмитрия Левинского, к концу марта строительные работы будут полностью завершены. «Уже выполнена часть благоустроительных работ, например, проложены наружные коммуникации, отопление будем заводить в апреле. К отделке помещений приступим примерно через три недели, когда установим тепловые пушки, чтобы выполнять все работы в допустимом температурном режиме», – подчеркнул Дмитрий Левинский. По словам строителя, возведение нового корпуса геронтологического центра идёт с опережением графика.

Губернатор Максим Решетников сделал замечание, что при строительстве не было учтено его поручение о размещение входа в центр. «Почему люди должны проходить сюда через гаражи и какие-то мусорки? Этот вопрос необходимо решить», – подчеркнул глава региона и поручил первому зампреду Правительства Михаилу Сюткину предоставить варианты благоустройства подхода к новому корпусу.

Также предполагается выполнить капитальный ремонт действующего здания

геронтологического центра. Глава Прикамья дал поручение региональному Минстрою держать на контроле вопрос благоустройства территории обоих корпусов, оно должно быть выполнено в едином стиле.

Отметим, строительство нового корпуса геронтологического центра ведётся

за счёт федерального и регионального бюджетов. Стоимость контракта превышает 222,7 млн рублей.

Новое социальное учреждение рассчитано на 150 койко-мест для людей в возрасте

70 лет и старше. Также для пожилых людей здесь будут оказываться услуги по реабилитации и общему оздоровлению.

В здании площадью более 6,5 тысяч кв. метров будут организованы социально-медицинское отделение и отделение долговременного ухода. Кроме того, будут созданы условия для социально-педагогической, социально-психологической реабилитации, предполагается создание нескольких разных зон отдыха.

Всё это необходимо для продления активного долголетия и сохранения удовлетворительного жизненного потенциала граждан пожилого возраста, в том числе инвалидов. С этой же целью на территории геронтологического центра, которая превышает 2 гектара, будут расположены спортивные площадки и парковые рекреации с дорожками для прогулок и зонами отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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