В Перми в АКБ «ФОРА БАНК» открылась выставка «Объединяя города: финансы и фитнес»
"Здоровье нации — важнейшая задача государства, без ее решения невозможно решать другие проблемы", - заявил президент РФ Владимир Путин.
АКБ «ФОРА БАНК» (АО) всегда на коне, всегда в тренде. 13 февраля 2019 года в Перми открылась фотовыставка «Объединяя города: финансы и фитнес». Экспозиция посвящена спорту, здоровому образу жизни и достопримечательностям городов. На открытии присутствовали сотрудники «ФОРА БАНКа» (АО) и федеральной сети фитнес клубов премиум класса «Икс Фит», которые выступили партнерами этого мероприятия.
Более 60 гостей церемонии открытия выставки «Объединяя города: финансы и фитнес» получили практические советы как улучшить и укрепить свое здоровье, чтобы в полной мере радоваться жизни и быть по-настоящему успешным и эффективным человеком! Развлекательная программа предусматривала мастер классы по танцам, секреты фитнеса на рабочем месте, дегустацию правильных сладостей и полезных коктейлей.
Прямо в Банке любой желающий мог пройти биоимпедансный анализ состава тела и проконсультироваться с врачом-эндокринологом. Гости и участники мероприятия получили много ценных подарков, приняли участие в розыгрыше сертификата в фитнес клуб.
Традиционно, пермский филиал АКБ «ФОРА БАНК» (АО) предложил всем присутствующим к обмену памятные монеты - в этот раз 10 рублевые «Зимняя Универсиада в Красноярске 2019», посвященные всемирным студенческо-молодёжным спортивным соревнованиям, которые пройдут с 2 по 12 марта 2019 года.
Фотовыставка достопримечательностей городов присутствия доступна для просмотра всем желающим по режиму работы филиала АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) в г. Перми по адресу Комсомольский пр., д. 1 до 30 июня 2019 года.
С адресами и режимом работы подразделений Банка можно ознакомиться здесь.
Контакты единого информационно-консультационного центра АКБ «ФОРА-БАНК» (АО):
Телефон: 8 (800) 100-98-89 (звонок по России бесплатный).
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ИСТОЧНИК KP.RU