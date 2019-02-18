2019-02-18T09:54:44+03:00
Общество

В Перми в АКБ «ФОРА БАНК» открылась выставка «Объединяя города: финансы и фитнес»

Гостям выставки предложили памятные монеты, посвященные Универсиаде в Красноярске
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Фото пресс-службы банкаФото пресс-службы банка
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"Здоровье нации — важнейшая задача государства, без ее решения невозможно решать другие проблемы", - заявил президент РФ Владимир Путин.

АКБ «ФОРА БАНК» (АО) всегда на коне, всегда в тренде. 13 февраля 2019 года в Перми открылась фотовыставка «Объединяя города: финансы и фитнес». Экспозиция посвящена спорту, здоровому образу жизни и достопримечательностям городов. На открытии присутствовали сотрудники «ФОРА БАНКа» (АО) и федеральной сети фитнес клубов премиум класса «Икс Фит», которые выступили партнерами этого мероприятия.

Более 60 гостей церемонии открытия выставки «Объединяя города: финансы и фитнес» получили практические советы как улучшить и укрепить свое здоровье, чтобы в полной мере радоваться жизни и быть по-настоящему успешным и эффективным человеком! Развлекательная программа предусматривала мастер классы по танцам, секреты фитнеса на рабочем месте, дегустацию правильных сладостей и полезных коктейлей.

Прямо в Банке любой желающий мог пройти биоимпедансный анализ состава тела и проконсультироваться с врачом-эндокринологом. Гости и участники мероприятия получили много ценных подарков, приняли участие в розыгрыше сертификата в фитнес клуб.

Традиционно, пермский филиал АКБ «ФОРА БАНК» (АО) предложил всем присутствующим к обмену памятные монеты - в этот раз 10 рублевые «Зимняя Универсиада в Красноярске 2019», посвященные всемирным студенческо-молодёжным спортивным соревнованиям, которые пройдут с 2 по 12 марта 2019 года.

Фотовыставка достопримечательностей городов присутствия доступна для просмотра всем желающим по режиму работы филиала АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) в г. Перми по адресу Комсомольский пр., д. 1 до 30 июня 2019 года.

С адресами и режимом работы подразделений Банка можно ознакомиться здесь.

Контакты единого информационно-консультационного центра АКБ «ФОРА-БАНК» (АО):

Телефон: 8 (800) 100-98-89 (звонок по России бесплатный).

Telegram: forabank_bot

VK: http://vk.com/forabank

Viber: http://chats.viber.com/forabank

Facebook:https://www.facebook.com/forabank

Благодарим за выбор АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)!

ИСТОЧНИК KP.RU

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