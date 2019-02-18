В Перми эвакуировали гимназию № 17
Информации о том, что стало причиной эвакуации, пока нет
Фото из архива "КП"Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Перми эвакуировали гимназию № 17, которая находится на улице Ленина. Что стало причиной эвакуации - пока не известно. Но в школе сообщили, что она не связана с пожаром. Возможно, поступило очередное «письмо с угрозами», которые уже приходили в школы, торговые центры, учреждения и т.д. в конце января и начале февраля.
Комментарий от пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю будет получен позже.
ИСТОЧНИК KP.RU