2019-02-18T07:40:37+03:00
Происшествия

В Перми в дверях автобуса зажали пожилую женщину

Пенсионерка получила ушиб ноги
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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17 февраля 72-летняя пожилая женщина получила ушиб ноги в автобусе. На остановке «Спортшкола Олимпиец» водитель «Мерседеса» не убедился, что все пассажиры вышли из автобуса, стал закрывать двери и начать движение. Пожилую женщину зажало дверьми и она получила ушиб ноги. Пенсионерке рекомендовано амбулаторное лечение. Сотрудниками ГИБДД возбуждено дело об административном правонарушении, проводится проверка.

Ранее мы писали, что житель Прикамья за рулем грузовика столкнулся с легковушкой в Башкирии: погибли три человека. На трассе Уфа-Янаул столкнулись автомобили ВАЗ-2107, за рулем которого находился 32-летний мужчина, и грузовик «Скания». Им управлял 55-летний житель Пермского края. Удар был такой сильный, что легковушку разорвало на две части. В результате аварии погибли три человека - водитель ВАЗа и два его пассажира. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства страшного ДТП. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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