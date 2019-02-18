2019-02-18T07:47:27+03:00
Происшествия

В Верещагино погиб известный хирург

Он выпал из окна 5-го этажа
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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16 февраля в Верещагино ушел из жизни известный хирург Сергей Парамонов.

- Сегодня ушёл из жизни потрясающий человек, замечательный хирург, Парамонов Сергей Брониславович, - сообщили в местном паблике. - Светлая память этому человеку, мы будем помнить вас, спасибо этому человеку за его чуткость, понимание, внимание, и доброту что вы делали для нас, светлая память вам.

Многие жители Верещагино вспоминают, как их лечил Сергей Парамонов. «Жаль до слез, он очень многим так помог, оперировал скрупулезно, до мелочей», «Переломало 4 пальца, а половина ладони висела на коже. Парамонов мог запросто её отрезать, но он все собрал. Я ему безумно благодарна, что не оставил меня инвалидом», - пишут в комментариях верещагинцы.

Местные жители также сообщают, что он выпал из окна пятого этажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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